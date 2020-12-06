شكرا لقرائتكم خبر عن أبوشرارة يجرع الأهلي مر الخسارة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قلب ضمك تأخره أمام ضيفه الأهلي بفوز مثير بـ4 أهداف مقابل 3، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، ضمن لقاءات الجولة السابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحرز أهداف ضمك الـ4 ايميليو زيلايا (هدفين من ركلة جزاء د:25، 75)، وفاروق شافعي (د:76)، ومازن أبوشرارة (د:90+2)، فيما أحرز أهداف الأهلي الـ3 صامويل أوسو (هدفين د:12، 18)، وفيجسا (د:35).

شهد الشوط الأول تقدم الأهلي بـ3 أهداف لهدف، ولكن انتفاضة ضمك في الشوط الثاني نتج عنها 3 أهداف، لينتهي اللقاء بفوز ضمك بـ4 أهداف مقابل 3.

وبهذه النتيجة يحقق ضمك انتصاره الأول في دوري المحترفين، ويصل للنقطة الرابعة، ويصعد للمركز الـ15 ما قبل الأخير، فيما تلقى الأهلي خسارته الثانية وتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الثالث.

هدف قاتلخطف التعاون تعادلا صعبا وفي الوقت القاتل، من أمام مضيفه الباطن، لينتهي اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي الباطن، بهدف لكل منهما، وشهد اللقاء تقدم الباطن عن طريق هداف الدوري فابيو ايرو (د:3)، الذي رفع رصيده التهديفي إلى 5 أهداف، وفي الوقت القاتل أدرك التعاون عن طريق لاعبه سميحان النابت هدف التعادل (د:90+2)، وبهذه النتيجة، وصل التعاون للنقطة العاشرة في المركز السابع، فيما وصل الباطن للنقطة الثامنة في المركز التاسع.

تعادل العينواصل العين تقديم النتائج الإيجابية، بعد أن عاد من المجمعة بتعادل مستحق أمام مضيفه الفيصلي، بنتيجة هدف لكل منهما، في اللقاء الذي أقيم على استاد مدينة المجمعة. وشهد اللقاء تقدم الفيصلي أولاً عن طريق مدافعه رافاييل سيلفا (د:35)، وعادل للعين محترفه أمادو موتاري (د:54). وبهذه النتيجة وصل الفيصلي للنقطة العاشرة في المركز السادس، فيما وصل العين للنقطة السابعة وقفز للمركز العاشر.