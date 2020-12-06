شكرا لقرائتكم خبر عن الغامدي يننظر «الشتوية» للانضمام لرائد التحدي والان مع التفاصيل
ويطمح الغامدي في نجاح تجربته الاحترافية مع فريق الرائد، عقب 8 سنوات قضاها مع الفريق الاتحادي الأول استطاع المساهمة في تحقيق 3 بطولات محلية؛ كأس الملك 2013 و2018، وكأس ولي العهد 2017. ويتطلع الغامدي للحصول على فرصته في المشاركة ضمن خارطة رائد التحدي، عقب توصية من المدرب هاسيك لإدارة الرائد برئاسة فهد المطوع بالتعاقد مع الغامدي، من أجل تدعيم خط هجوم الفريق الكروي في الموسم الحالي.
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