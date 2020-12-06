شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي بطل كأس اتحاد الطاولة والان مع التفاصيل



جدة - خالد شويل - توج نائب مدير مكتب وزارة الرياضة بمكة المكرمة سليمان الشريف، فريق النادي الأهلي بكأس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة لأندية الدوري الممتاز لدرجة الشباب، في البطولة التي اختتمت ظهر أمس على صالة مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، وجاء فريق مضر ثانياً والفتح ثالثاً، كما حقق مضر المركز الأول في فئة الناشئين وجاء الفتح ثانياً والهلال ثالثاً.

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