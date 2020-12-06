شكرا لقرائتكم خبر عن العميد يتوعد الوحدة والليث يطمع في نقاط القادسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تتواصل لقاءات الجولة السابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء اليوم (الأحد) بإقامة لقاءين؛ ففي مكة المكرمة يستضيف الوحدة نظيره الاتحاد في ديربي التاريخ والإثارة، وذلك عند الساعة 7:45م، وفي الخبر يحل الشباب ضيفاً ثقيلاً على القادسية عند الساعة 5:25م.

ديربي التاريخ

على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، يدخل فريق الوحدة لقاءه أمام الاتحاد بظروف صعبة؛ إذ يحتل الفريق المركز الـ14 برصيد 6 نقاط بعد أن تلقى 4 خسائر وانتصر في لقاءين، وله من الأهداف 8 جاءت عن طريق 4 لاعبين 3 منهم أجانب ولاعب محلي وحيد وهو أحمد عبده وذلك في أول لقاء أمام القادسية، وسكنت شباكه 10 أهداف؛ إذ يعاني الفريق من الأخطاء الدفاعية التي كلفت الفريق كثيراً في لقاءاته الماضية فلم يخرج الفريق في أي لقاء بشباك نظيفة بعد أن تلقى مرماه الأهداف في جميع لقاءاته الـ6 الماضية.

أما فريق الاتحاد فإنه يدخل هذا اللقاء بعد فوزه الصعب على القادسية في الجولة الماضية ووصوله للمركز السادس برصيد 9 نقاط جمعها من انتصارين و3 تعادلات وخسارة وحيدة، وله من الأهداف 8 فيما سكنت شباكه 6 أهداف، ويُعاب على الفريق عدم قدرته على المحافظة على تقدمه ما عدا في لقاءين، فالفرق التي تواجه الاتحاد تعجز عن التسجيل في الشوط الأول، بينما في الشوط الثاني يستقبل المرمى الاتحادي لا يقل عن هدف واحد في أغلب اللقاءات، وخرج حارسه مارسيلو غروهي بشباك نظيفة في لقاءين؛ وهما اللذان انتصر فيهما الاتحاد وذلك أمام جاره الأهلي ومن ثم القادسية.

وسبق أن التقى الفريقان في 16 لقاء في دوري المحترفين، فاز الاتحاد في 10 منها، فيما فاز الوحدة في 4 لقاءات، وتعادل الفريقان في لقاءين، وأحرز هجوم الاتحاد 28 هدفاً فيما أحرز هجوم الوحدة 17 هدفاً.

الليث يواجه القادسية

على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، وسعياً لمواصلة منافسته على صدارة الدوري يحل الشباب ضيفاً ثقيلاً على القادسية؛ إذ يحتل الليث المركز الثاني برصيد 14 نقطة جمعها من 4 انتصارات وتعادلين، وله من الأهداف 12 (ثاني أقوى خط هجوم) وجاءت عن طريق 8 لاعبين نصفهم أجانب والنصف ترتيبه: 6 الآخر محليون، وتلقت شباكه 7 أهداف وخرج حارسه ايرلا بشباك نظيفة في لقاء واحد فقط وكان أول لقاء في الدوري أما أبها.

أما فريق القادسية، فإنه يدخل هذا اللقاء بعد مستويات جيدة قدمها الفريق ولكن خذله الحظ في بعض منها؛ إذ يحتل الفريق المركز الـ10 برصيد 7 نقاط حصدها من فوزين وتعادل و3 خسائر، وله من الأهداف 6؛ جاءت 3 منها من ركلات جزاء، وعجز هجومه عن هز شباك خصومه في لقاءين أمام النصر والاتحاد وخسر كليهما، وسكنت شباكه 8 أهداف وخرج حارس مرماه فيصل المسرحي بشباك نظيفة في لقاء وحيد أمام التعاون الذي انتهى بفوز القادسية.

ويعد لقاء الليلة هو اللقاء الـ15 بينهما في دوري المحترفين؛ إذ التقى الفريقان من قبل في 14 مواجهة، انتصر الشباب في 9 لقاءات، فيما فاز القادسية في لقاءين فقط، وتعادلا في 3 لقاءات، وأحرز هجوم الشباب 21 هدفاً، بينما أحرز هجوم القادسية 10 أهداف.