«شنب» الوحدة يظهر

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جدة - خالد شويل - تنفس مدرب الوحدة فييرا، الصعداء بعد أن منح الجهاز الطبي الضوء الأخضر لمشاركة اللاعب البرازيلي لويس جوستافو، الملقب بـ«الشنب» في مواجهة اليوم أمام الاتحاد ضمن منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، إذ شارك جوستافو في المناورة الرئيسية قبل المواجهة المرتقبة، وحرص المدرب من خلال المناورة على التنظيم الدفاعي وعدم تكرار أخطاء المواجهات السابقة وإغلاق منطقة الوسط بخمسة لاعبين هم: محمد القرني، وليد باخشوين في خانة المحور، ولويس جوستافو (أيسر)، هيرناني (أيمن)، والأسترالي ديمتري بترانوس (صانع لعب)، يؤدون أدواراً دفاعية وأخرى هجومية، وحذر فييرا لاعبيه من فتح اللعب أمام الخصم ومنحه فرصة السيطرة على الملعب.

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