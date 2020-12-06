معاقبة منتخب بلغاري خالف إجراءات الوقاية من كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد الدولي للبياثلون أمس معاقبة المنتخب البلغاري للبياثلون بداعي انتهاك إجراءات الوقاية من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد 19).

وأوضح الاتحاد أن عضوا بالمنتخب كان قد اختلط برياضيين بلغاريين خلال خضوعهما للحجر الصحي في كأس العالم في كونتيولاهتي بفنلندا.

وذكر الاتحاد الدولي عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي تويتر «هذا السلوك يعد خرقا لإرشادات الاتحاد المتعلقة بعدوى (كوفيد 19)، وبالتالي قرر الاتحاد فرض غرامة مالية على المنتخب البلغاري».

كذلك قرر الاتحاد معاقبة العضو مرتكب المخالفة بالإيقاف عن المشاركة في جميع المنافسات التابعة له اعتبارا من أمس وحتى نهاية يناير 2021.

ومن ناحيتها، أوصت السلطات الصحية في فنلندا بالخضوع الطوعي للعزل الصحي لذلك الشخص الذي لم يجر الإعلان عن اسمه. وخضع المنتخب البلغاري بأكمله للفحص كما تجرى المزيد من الفحوص لضمان الكشف المبكر لأي حالات انتقال للعدوى.