شكرا لقرائتكم محمد عامر: لا أتفق مع موسيماني في الدفع ببدر بانون.. وطاهر إضافة مميزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى محمد عامر، لاعب الأهلي السابق، أنه لم يكن يجب الدفع ببدر بانون في نهائي الكأس قائلا:" لا اتفق مع موسيماني في الدفع ببدر بانون أساسيا أمام طلائع الجيش، بدر إضافة كبيرة للأهلي لكن ما كان يجب إشراكه أساسيا".

أضاف عامر في تصريحات تلفزيونية: "بدر بانون لديه ثقة في نفسه ويجيد الاستلام والتسليم والتغطية وطاهر محمد طاهر دائم التحرك داخل الملعب وسيكون إضافة مميزة لفريق الأهلي ومحمد بسام من نجوم مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي الكأس".

أكد عامر، أن طارق العشري المدير فني فريق طلائع الجيش إعتمد على خطة دفاعية خلال مواجهة الاحمر بنهائي كأس مصر مواصلا:" طارق العشري اعتمد على الطريقة الدفاعية لأنه يواجه الأهلي والزمالك.

وأكمل: طلائع الجيش كان يمكنه خطف هدف مبكر أمام الأهلي في أول 15 دقيقة ومروان محسن مهاجم جيد لكنه بحاجة لتدريب فردي مع المدربين وصلاح محسن يجب توظيفه في مركز رأس الحربة.