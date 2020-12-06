شكرا لقرائتكم الأهلي ضد طلائع الجيش.. فريق طارق العشري الزبون رقم 13 في نهائي كأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد طلائع الجيش

أصبح نادي طلائع الجيش الفريق رقم 13 الذي يحقق الفريق الكروي الأول بالأهلي الفوز عليه في نهائي مسابقة كأس مصر عبر التاريخ.

وفاز الأهلي في النهائي على أندية عديدة أكثر من مرة أبرزها الزمالك والمصري البورسعيدي والسكة الحديد والترسانة والإسماعيلي، والاتحاد السكندري وغزل المحلة، ومرة واحدة على المنصورة واسوان والمقاولون العرب والقناة والترام.

وجاء نادي الزمالك على رأس الفرق التي تلقت هزيمة في نهائي كأس مصر بعدما سقط في الفخ 10 مرات عبر تاريخه أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي.

ونحج الأهلي عبر تاريخه تكرار الفوز على 7 أندية بينها الزمالك والمصري والسكة وغيرها من الأندية بينما وقع فيه فريقه 6 آخرين في مرة واحدة.

توّج الاهلي ببطولة كأس مصر بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،السبت، بإستاد برج العرب في نهائي الكأس.

وأنتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله بعدما تقدم كهربا للأهلي وتعادل ناصر منسي للطلائع ولجأ الفريقين للوقت الأضافي على شوطين وأستمر التعادل لينتهي الوقت الإضافى بالتعادل أيضاً ويتم اللجوء لضربات الجزاء.

سجل للأهلي ، على معلول وعمرو السولية وبدر بانون ، وأهدر أيمن أشرف ،وقفشة ،فيما سجل للطلائع إسلام محارب ومصطفى جمال، ،..وأهدر ناصر منسي وخالد سطوحي ، وحسين السيد

وبذلك يحصد الاهلي الثلاثية بعد الفوز بالدوري ولقب دوري أبطال أفريقيا.