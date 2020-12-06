شكرا لقرائتكم أحمد كشري: الخطيب الأحق برئاسة الأهلى والبطولات تتويجا لمجهوداته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد كشري نجم الاهلى السابق، إن محمود الخطيب الأحق برئاسة الأهلى والبطولات جاءت تتويجا لمجهوداته طوال السنوات الماضية . وأضاف فى تصريحات على برنامج ملعب On time sport على قناة 2On time sport ، قائلا الأهلي يعيش أزهى بطولاته وعصوره و فوز الأهلى بالبطولات بشكل متتالى تكريما للخطيب وواصل حديثه قائلا مروان محسن محتاج أن يكون لاعب طماع فى التوجه للمرمى واللعب بسرعة وبتركيز مضيفا مروان مهاجم مميز واحنا عندنا كام مهاجم فى مصر. وتابع عمرو جمال مهاجم مميز ولكنه لا يركز أمام المرمى مؤكدا أن مصطفى محمد رقم 1 فى مصر وبعده مروان وحسام حسن مضيفا صلاح محسن لاعب مميز ولكنه متسرع كثيرا وعليه التركيز فى الفرص وعلى المرمى.

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