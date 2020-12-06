شكرا لقرائتكم العامري فاروق: ميزانية الأهلى 2 مليار وربع وحققنا 98% من الوعود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال العامري فاروق, وزير الرياضة الاسبق ونائب رئيس الأهلى ، محمود الخطيب تحمل الكثير الفترة الماضية وأقدم له التهئنة على المستوي الشخصى مضيفا مجلس ادارة الاهلى يعمل تحت قيادة الخطيب على قلب رجل واحد.

وأضاف فى تصريحات على برنامج ملعب On time sport على قناة On time sport2، أن كسر الحاجز النفسي بالاخفاق عدة مرات فى نهائى إفريقيا من أكبر الصعوبات الاتى واجهتنا خاصة أن الفوز جاء على حساب الزمالك الغريم الكبير وأقدر نادى طلائع الاجيش والمستوي الراقى الذى قدمه وطارق العشري مدرب مميز، مضيفا الفوز بدورى الأبطال يعتبر فوزين باللقب والثاني على الأهلى مؤكدا نسعى للرابعة هذا الموسم بحصد لقب السوبر الإفريقي .

وتابع الاهلى عود جماهيره على كده نحصد بطولة خلف الأخري مباشرة وراضين جدا على الأداء فى مجلس الادارة ونتظر افتتاحات هامة ونسابق الزمن لافتتاح فرع التجمع الخامس ونسير بثبات فى كل الملفات ، وميزانية الأهلى 2 مليار و300 مليون جنية وأعرف ميزانية وزارة الرياضة

وواصل حققنا 98% مما وعدنا به جماهير الاهلي فور تولينا المسئولية ونعمل جاهدين والتوفيق حليفنا فى كل الملمفات مضيفا المجلس بالكامل يثق فى قرارات لجنة الكرة برئاسة الخطيب وتم اختيار موسيمانى بعد السمع والثقة من لجنة الكرة مضيفا أخبرت موسيمانى على الصعوبات التى سنواجهها فى الاهلى قبل توليه وكان على قدر المسئولية.

وأتم مفيش حاجة بينى وبين الخطيب ونفسي حد يقولى على موقف واحد بس وهناك من يحاولون اشعال الفتنة بين أعضاء مجلس الاهلى ولما نسمع كده بنضحك وأعمل لصالح مصلحة النادى الأهلى فقط مضيفا البعض لا يستطيع اختراق الاعلى سوي بصناعة الفتن وأخرها وجود مشكلة بيني وبين الخطيب

واختتم الأهلى مؤسسة عريقة تحترم مؤسسة نادى الزمالك وعلاقتنا دائما طيبة والتاريخ يذكر ذلك وندر ونحترم مؤسسة الزمالك