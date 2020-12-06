شكرا لقرائتكم الزمالك يحدد مكافآت أول 5 مباريات فى الدورى والصرف نقداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إبراهيم فايق أن لجنة الكرة فى نادى الزمالك حددت مجموعة مكافات أول 5 مباريات فى الدورى العام لتحفيز اللاعبين على أن يتم الصرف نقدا.

وأضاف فى تصريحات على برنامج ملعب On time sport على قناة On time sport2، قائلا: جمهور الاهلي عينه دلوقتي على البطولة الرابعة "كأس السوبر الإفريقي"مضيفا أهنئ الأهلي بكأس مصروتحقيق الثلاثية التاريخية "دوري وكأس وأفريقيا".

ومن ناحية أخري وقع أحمد الشيخ، جناح الأهلي السابق، على عقود انضمامه لنادي الزمالك في جلسة مع أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بالنادي الأبيض في حضور وكيلي أعماله سيد مرعي وميدو حزين، ليؤكد اللاعب رغبته على الانضمام إلى نادي الزمالك.