شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس رفض الزمالك التعاقد مع أحمد الشيخ بعد توقيعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع أحمد الشيخ، جناح الأهلي السابق، على عقود انضمامه لنادي الزمالك في جلسة مع أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بالنادي الأبيض في حضور وكيلي أعماله سيد مرعي وميدو حزين، ليؤكد اللاعب رغبته على الانضمام إلى نادي الزمالك.

وأوصت لجنة الكرة بنادي الزمالك برئاسة أيمن يونس، بضم اللاعب وقامت بعرضه على البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الذي وافق على انضمامه إلى قلعة ميت عقبة، ولكن جاء رفض المفوض عن شئون كرة القدم باللجنة التي تدير الزمالك للصفقة لتتعطل الأمور قبل أن يتم التوافق على عقد اجتماعا بين لجنة الكرة والمفوض عن شئون الكرة لحسم إمكانية إتمام الصفقة من عدمه ورفضت لجنة الكرة التوقيع على ورقة الموافقة على ضم اللاعب التي وقع عليها باتشيكو ليتمسك "المفوض" برأيه وهو رفض الصفقة بسبب تصريحات اللاعب السابقة ضد الزمالك.

وطالب أحمد الشيخ، وكيلي أعماله في الوقت الحالي، باسترداد العقود التي وقع عليها لصالح الزمالك حتى ينتقل إلى نادي جديد قبل غلق باب القيد بعد رحيله من الأهلي.

ويستعد الزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، لخوض منافسات الموسم الجديد، حيث سيلتقى الأبيض نظيره المقاولون العرب، فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز لموسم 2020 – 2021، والتى أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، انطلاقه بداية من يوم 11 من شهر ديسمبر الجارى، حيث يسعى أبناء ميت عقبة لبداية منافسات الدورى بشكل قوى لمُصالحة الجماهير بعد انتهاء الموسم المنقضى، باحتلال الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز الذى حصد الأهلى لقبه.

فيما تقرر صرف مستحقات لاعبى الزمالك، غد الإثنين، حيث سيتم إيداع مستحقات اللاعبين فى الحسابات البنكية الخاصة بهم اليوم، الأحد، بعدما كان يتم صرف المستحقات من الخزينة إلا أن الإدارة الجديدة للنادى تفضل أن يكون الصرف من خلال الحسابات البنكية، وبذلك سيتم اليوم التوقيع على شيكات المستحقات وإيداعها فى الحسابات الخاصة بهم.