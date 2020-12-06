شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: الـvar لم يحقق العدالة.. وهناك تربص بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد خالد الغندور نجم الزمالك السابق، على تشويه صورة الزمالك من بعض الإعلاميين والترويج لرحيل باتشيكو وبعض لاعبي الزمالك في هذا الوقت.وقال خالد الغندور خلال تقديمه برنامج "زملكاوى" المذاع على قناة الزمالك: "اللجنة المؤقتة لما جت من 3 أيام كانت جماهير الزمالك قلقانة خاصة أن القيد هيقفل كمان أيام وخايفين على عدم إبرام صفقات للنادى وبعض الإعلاميين كانت بطلع إشاعات على النادى منها أن باتشيكو ماشى وأن بن شرقى بقيله 3 شهور مش بياخد فلوسه ووكيله هيفسخ عقده وبدأوا يتنافسوا على الإشاعات".

وأضاف الغندور: "دورى أنا هنا الدفاع عن الزمالك وعن مسئولي النادى أيا كان من اللى بيدير وحدث اختلاف كبير وأصبح النادى يدار حاليا من اللجنة المؤقتة برئاسة أحمد البكرى، فأنا لما أقول أي حاجة فأنا مش ضد مرتضى منصور ولا أمير ولا أي حد، فلما طلعت قولت إزاى نسيب رزاق سيسه وميرجعش فقالوا أنت بتقول دلوقتى لما مرتضى منصور مشى، فأنا هقول ليه لأن النادى كان قال هيجيب 3 صفقات سوبر فعلشان كدة مكناش بنتكلم وكانوا بيقولوا أن الزمالك خلص أرى بابل وحمزة المثلوثى وصانع ألعاب، فلما جت اللجنة المؤقتة فتأكدنا أن اللى خلص هو حمزة المثلوثى فقط اللى وزنه زائد وفيه برنامج معموله علشان يعود لوزنه الطبيعى علشان يخش مع المجموعة مع أن الزمالك متعاقد معاه من 6 اشهر كان المفروض يبقى جاهز حاليا، وأرى بابل تم الترجع عنها ليوقع إلى التعاون ثم إلى الإسماعيلى".

وتابع الغندور: "الصفقات الجديدة اللى النادى هيفاوض معها، لازم الزمالك يغريها باسم الزمالك وكنا بنسمع عن انتهاء نبيل دونجا وكذا لاعب، فلما جت اللجنة المؤقتة وجدت أن هناك مستحقات كثيرة متأخرة لدى اللاعبين الحاليين، وده موجود في معظم الأندية في مصر وفى العالم كله وبرشلونة أكبر دليل لذلك بسبب فيروس كورونا اللى خلى الأندية تخفض عقود اللاعبين".

وأوضح الغندور: "لكن الإعلاميين سابوا كل الأندية ومسكوا في الزمالك فقط، مش عارف ليه، طيب ليك الحق تتكلم على الزمالك بس في نفس الوقت تتكلم على كل الأندية بنفس الصيغة علشان أصدق أنك إعلامى أمين وتتكلم على كل الأندية مش تتكلم على الزمالك وتخبى المعلومات عن الأندية الأخرى، ومش علشان أنت زملكاوى تهاجم الزمالك علشان تفضل في قناتك وبرنامجك وخصوصا أنك مش نجم كورة سابق".

وتابع الغندور: "أطالب جماهير الزمالك بعدم الحزن على هذا الموسم، والمباريات بتؤكد أن هناك أخطاء بتكسب بطولة وتخسر فريق بطولة، وكنا نعتقد أن تقنية الفار ستحقق العدالة ولكن التجربة تؤكد أن هناك أخطاء فادحة والناس كلها شايفة وعارفة مين اللى بيستفيد من الأخطاء والصورة مبتكدبش".

وأضاف الغندور: "الإعادات بتبين صحة أو خطأ القرار ومع فرق أخرى لا يوجد إعادات لألعاب مهمة والحكم مش بيرجع للفيديو مع فرق معينة والمخرج بيعيد كتير لفرق ومش بيعيد لفرق أخرى، يعنى مثلا كورة محمد أوناجم اللى جت هدف فى طلائع الجيش الإعادة أنهت الجدل، وكذلك هدف طلائع الجيش فى الإعادة بانت أنها تسلل، ولكن فى كورة طلائع الجيش اللى طالبوا أنها تكون ضربة جزاء فالفار أظهر الشدة الثانية ولم يظهر الشدة الأولى لتحتسب فاول مش ضربة جزاء".