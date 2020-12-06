شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء أطول موسم فى تاريخ الكرة المصرية بعد 439 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد 439 يوما أسدل الستار على أطول موسم فى تاريخ الكرة المصرية 2019 -2020، حيث كانت البداية يوم 21 سبتمبر 2019 بأول مباراة من عمر الدورى العام، قبل أن يلفظ الموسم أنفاسه الأخيرة اليوم 5 ديسمبر بمباراة الأهلى وطلائع الجيش فى نهائى كأس مصر لنفس الموسم. ونجح الأهلى فى تحقيق الثلاثية التاريخية هذا الموسم حيث توج بالدورى العام وكذلك كأس مصر بالإضافة إلى دورى أبطال افريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه.

وتوّج الاهلي ببطولة كأس مصر بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،السبت، بإستاد برج العرب في نهائي الكأس.

وأنتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله بعدما تقدم كهربا للأهلي وتعادل ناصر منسي للطلائع ولجأ الفريقين للوقت الأضافي على شوطين وأستمر التعادل لينتهي الوقت الإضافى بالتعادل أيضاً ويتم اللجوء لضربات الجزاء.

سجل للأهلي ، على معلول وعمرو السولية وبدر بانون ، وأهدر أيمن أشرف ،وقفشة ،فيما سجل للطلائع إسلام محارب ومصطفى جمال، ،..وأهدر ناصر منسي وخالد سطوحي ، وحسين السيد

وبذلك يحصد الاهلي الثلاثية بعد الفوز بالدوري ولقب دوري أبطال أفريقيا.

وضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوى وعلى معلول وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هانى وعمرو السولية وحمدى فتحى وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة ومروان محسن.

فيما يضم تشكيل الطلائع كلاً من : محمد بسام ، على الفيل ، خالد سطوحي ،عمرو مرعي ، عمرو جمال ، أحمد سمير ، محمد ناصر ، مهند لاشين ، أحمد زولا ، فرانك ستيفن وأحمد علاء.

الشوط الأول

بداية هادئة من جانب الفريقين في الدقائق الأولى مع محاولات مُتباعدة من جانب الفريقين للتسجيل وألغى محمد الحنفي هدف سجله خالد سطوحي في الدقيقة الثامنة بداعي التسلل وتأكد الحنفي عبر "تقينة" الفار من صحة قرار إلغاء الهدف.

بعد الهدف الملغي حاول الاهلي الضغط على فريق الطلائع مُستغلاً إنطلاقات قفشة والشحات لكن دفاع الطلائع وقف بالمرصاد لهذه الهجمات.

الدقيقة 16 شهدت أول فرصة حقيقية للأهلي بعدما توغّل مروان محسن من ناحية اليسار ولعب كرة عرضية جيدة لمحمد مجدي قفشة لكن الأخير سدد كرة ضعيفة أنقذها حارس الطلائع محمد بسام.

وأمتلك الأهلي زمام الأمور عدة دقائق وتعرض عمرو السولية للأصابة ليتوقف اللعب قبل أن يستكمل اللاعب المشاركة في المباراة وواصل الأهلي الضغط ولعب حسين الشحات كرة طولية لكن لم تجد من يتابعها من لاعبي الأهلي فيما إعتمد الطلائع على الهجمات المرتدة الخطرة.

في الدقيقة 34 مرر معلول كرة رائعة من ناحية اليسار "خطفها" مروان محسن وسددها بشكل جيد لكن محمد بسام حارس الطلائع تألق وتصدى للكرة .

تبادل على معلول وحسن الشحات كرة بالقرب من حارس الطلائع وسدد معلول كرة قوية جاءت فوق العارضة .

الدقائق الأخيرة شهدت محاولات من الفريقين للتسجيل لكن دون جدوى لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب الطلائع الذي كاد يُسجل هدفاً في الدقيقة الثانية من هذا الشوط عن طريق عمرو مرعي.

ونال أيمن أشرف بطاقة صفراء للخشونة مع عمرو مرعي ،وحاول الأهلي فك الدفاع القوي لفريق الطلائع لكن دون جدوى .

وخرج طاهر محمد طاهر بعد الالتحام القوي مع أحمد علاء وشارك كهربا بدلاً منه في الدقيقة 61 .

نجح الأهلي في تسجيل هدفه الأول عن طريق كهربا في الدقيقة 66 بعد كرة جيدة من أيمن أشرف لمروان محسن ثم لكهربا الذي أحسن إستلام الكرة وسددها في شباك محمد بسام حارس الطلائع.

بعد هدف الأهلي حاول الطلائع التعديل وضغط بقوة وعاد الأهلي ليُهدر فرصة خطرة عن طريق مروان محسن في الدقيقة 72 بعدما تلقى تمريرة جيدة وبدلاً من أن يُسكنها في الشباك سددها في يد بسام وعاد مروان لينقذ فرصة خطرة للطلائع .

وطالب لاعبو الطلائع باحتساب ضربة جزاء بدعوى أن الكرة لمست يد حمدي فتحي لاعب الأهلي في منطقة جزاء الأهلي ولجأ محمد الحنفي لتقنية الفار التي أكدت أن الكرة ضربة حروة مباشرة لبدر بانون بعدما قام عمرو مرعي بـ"شده" من الفانلة قبل أن تصل الكرة إلى حمدي فتحي .

وفي الدقيقة 83 يشارك أكرم توفيق بدلاً من حسين الشحات ، ونال محمد ناصف بطاقة صفراء للخشونة مع حمدي فتحي ، قبل أن يشارك حسين السيد "مارسيلو" بدلاً من محمد ناصف ، ونال أحمد علاء بطاقة صفراء للخشونة مع كهربا وضغط الطلائع بكل قوة وسجل ناصر منسي هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ،وضغط الفريقين ونال أحمد علاء بطاقة صفراء للخشونة مع مروان محسن ليتم طرده بعدما سبق وحصوله على بطاقة صفراء. بعدها ينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لمثله ليتم اللجوء للوقت الإضافي.

الشوط الأضافي الأول

لعب الاهلي بنشاط واضح في هذا الشوط مع أداء دفاعي مُتميز من لاعبو الطلائع الذين أحكموا الرقابة على مفاتيح لعب الأهلي وظهر الأجهاد واضحاً على أداء الفريقين لتنعدم الخطورة على المرمى بشكل فعال لينتهي هذا الشوط بالتعادل بهدف لمثله

الشوط الأضافي الثاني

بدأ هذا الشوط بشكل حماسي من الأهلي لكن دفاع الطلائع مازال يفرض سطوته على اللقاء ، وشارك صلاح محسن وناصر ماهر بدلاً من مروان محسن وحمدي فتحي ، وحاول الأهلي تسجيل هدف الفوز والبطولة مع محاولات مُستميتة من الطلائع لأبطال مفعول هذه الهجمات وأنتهى اللقاء بالتعادل ليتم اللجوء لضربات الجزاء.