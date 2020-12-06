شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رقص واحتفال لاعبى الأهلى داخل غرفة الملابس بعد التتويج بـ"كأس مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر "فيس بوك" جماهير المارد الأحمر، مقطع فيديو يوثق احتفال لاعبي الأهلي داخل غرفة تغيير الملابس بعد انتهاء مباراة نهائي كأس مصر أمام طلائع الجيش التي فاز فيها الفريق الأحمر، حيث ظهر في الفيديو محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وهو يرقص مع اللاعبين مرددين "أهلي.. أهلي.. أهلي".

ونجح فريق الأهلي في حصد الثلاثية للمرة الثانية في تاريخه بعدما حقق لقب كأس مصر السبت علي حساب فريق طلائع الجيش المجتهد والذي يعد الحصان الأسود للبطولة بعدما أقصي بيراميدز والزمالك علي التوالي في طريقه للنهائي.

وكتب الشناوي عبر حسابه الرسمي على انستجرام :"البطولة التالتة الموسم ده.. الأهلي دايمًا معودنا على المركز الأول.. شكراً على دعمكم لينا في كل الأوقات ويارب نكون قدرنا نفرحكم في الأيام الصعبة دي مبروك الكأس ال37 على النادي الأهلي".



الشناوي عبر انستجرام

وأبدى محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى سعادته بالفوز على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية في نهائي كاس مصر، موضحاً أن الأهلى استحق اللتتويج باللقب بعدما قدم مباراة قوية رغم الأرهاق الذي عانى منه طوال الفترة الماضية.



احتفال الشناوي مع لاعبي الأهلي

وأوضح الشناوى أن فريق الطلائع قدم مباراة قوية، مُتابعاً: كنا نعلم أن فريق الطلائع سيقدم مباراة قوية لأنه سبق وأطاح بفريق بيراميدز ثم بالزمالك لذا إستحق الصعود لنهائي البطولة كما أنه يضم لاعبين على مستوى عالً من الكفاءة بجانب قيادة طارق العشري للفريق وهو مدرب مُتميز.



الشناوي يحمل كأس مصر

وأكد الشناوى أن أنه تحدث مع لاعبي الأهلي بين شوطي المباراة وقال لهم: لدينا 45 دقيقة أخرى علينا أن نجتهد فيها وأن نبذل قصارى جهدنا من أجل التتويج باللقب وأظن أن الجميع أجتهد فكان التتويج حليفنا في النهاية.



احتفال لاعبي الأهلي بكأس مصر



الشناوي

وقال الشناوي في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت" : الحمد لله ..ربنا مضيّعش تعبنا ..فقد توجنا بالكاس بعد فترة طويلة من التعب والأجتهاد ونعد الجمهور بأننا سنواصل العمل بقوة للفوز بالسوبر الافريقي أمام نهضة بركان المغربي لكن سنفكر في بطولة الدوري التي ستنطلق بعد أيام في نسختها الجديدة.

وأشار حارس الاهلي إلى أن لاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة موسيماني كانوا مُستعدين لجميع السيناريوهات بما فيها ضربات الجزاء ، موضحاً أن الفوز بثلاث بطولات هذا الموسم أمر رائع وجيد ونعد الجماهير بأن نواصل العمل بقوة وإصرار لحسم مزيداً من البطولات.