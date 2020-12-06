شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني : أشكر بيبو .. وأصبحت معشوق الجماهير.. وبطولة أفريقيا "عمل الله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عن سعادته بلقب كأس مصر والذي يعد الثاني له مع الفريق خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال بيتسو موسيماني في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت مع الإعلامي احمد شوبير : "أشكر الأهلي ومجلس ادارته والكابتن بيبو كما أشكر كل اللاعبين والجماهير وعائلتي".

أضاف بيتسو موسيماني: "هذا هو عمل الله.. خرجت من بطولة أفريقيا مع صن داونز حتى أعود مع الأهل لأتوج باللقب".

أوضح المدير الفني للأهلي: "لدينا بطولتين قادمتين إذا فزنا ببطولتين ومن الجائز تحقيق 3 و4 ألقاب مع هذا الفريق".

ونجح فريق الأهلي في حصد الثلاثية للمرة الثانية في تاريخه بعدما حقق لقب كأس مصر اليوم علي حساب فريق طلائع الجيش المجتهد والذي يعد الحصان الأسود للبطولة بعدما أقصي بيراميدز والزمالك علي التوالي في طريقه للنهائي.

الأهلي نجح اليوم في حصد لقب كأس مصر عقب الفوز بدوري ابطال افريقيا الأسبوع الماضي ومن قبلها حسم لقب الدورى، ويضع الأهلي عينه علي بطولتي السوبر المحلي والافريقي لجمع الخماسية التاريخية هذا الموسم، وتسلم محمد الشناوى حارس المرمى وقائد فريق الأهلى، كأس مصر الـ 37 فى تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح بنتيجة 3/ 2 عقب التعادل الإيجابى 1 / 1 فى الوقت الأصلى والإضافى للمباراة التي جمعتهما على ستاد برج العرب، في نهائي مسابقة كأس مصر.

تأهل الأهلي للمباراة النهائية بكأس مصر بعد أن تجاوز بني سويف (3 – 1) في الدور الأول ثم الترسانة (2 – 1) في ثمن النهائي وأبو قير للأسمدة بنفس النتيجة في ربع النهائي بتاريخ 21 نوفمبر الماضي ثم تخطى عقبة الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف مساء الثلاثاء الماضى.

بينما حجز طلائع الجيش مقعده في المباراة النهائية لكأس مصر للمرة الأولى في تاريخه بعد أن تجاوز دكرنس فى الدور الأول (1 – 0) بعدها تفوق على مصر للمقاصة فى ثمن النهائي بنفس النتيجة، ثم فجر مفاجأة كبيرة فى ربع النهائى عندما أطاح بفريق بيراميدز ثالث الدورى بفارق ركلات الترجيح بعد التعادل السلبى بتاريخ 14 أكتوبر الماضى ثم واصل مفاجأته المدوية وأطاح بالزمالك حامل اللقب بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى 1-1 وأضاف الطلائع هدفين في الوقت الاضافى .

ومنذ تعيين موسيمانى مديراً فنياً للأهلى لم يخسر طيلة 9 مباريات لعبها مع المدرب الجنوب أفريقى، حيث حقق الفوز فى 8 مواجهات، وتعادل فى لقاء وحيد، منها 3 على المستوى الأفريقى أمام الوداد ذهابا وإيابا، ونهائى البطولة أمام الزمالك، بينما 6 على المستوى المحلي، أربعة منها فى مسابقة الدورى المصري، ومباراتين بكأس مصر، وسجل لاعبو القلعة الحمراء 18هدفا، واستقبلت شباكه أربعة أهداف فقط.