شكرا لقرائتكم خبر عن يقظة المساعدين والعقوبات الانضبابطية تحرم الحنفى من التميز بنهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -





المباراة – الأهلي X طلائع الجيش نهائي كاس مصر في النسخة الـ88

النتيجة – فوز الأهلي 4/3 بركلات الترجيح

الملعب- استاد برج العرب

الحكم- محمد الحنفي

المساعد الأول – احمد حسام طه

المساعد الثاني – يوسف البساطى

الحكم الرابع – محمد الصباحي

ثنائي الـ " VAR" – طارق مجدي- محمود عاشور







تعاون جيد بين الـ" VAR" وطاقم الحكام

كانت كابينه الـ" VAR" على موعد في التدخل خلال فعاليات اللقاء بعد اكدت قرار المساعد الثاني بتسلل مهاجم الطلائع في الهدف الذى احرز الفريق العسكري

في الدقيقة 9 وتم التواصل من خلال السماعات "الكومينكيشن سيستم " ثم عادت واستدعت الحكم الى شاشة المراجعة عندما طلب لا عبى الطلائع بركلة جزاء

في الدقيقة 79 لكن هناك مخالفة على مهاجم الفريق العسكري قبل ان تلمس الكرة يد حمدي فتحي لاعب الأهلي وتغير اتجاهه لكن يبقى السؤال الكابينة رات انه

ليس هناك ركلة جزاء من وجه نظرهم كان يجب ان لا تستدعى الحكم وتكتفى بإبلاغ الحكم من خلال السماعات "الكومينكيشن سيستم " بان يستمر اللعب طبقا للبرتوكول.

اللياقة البدنية – (التحمل - السرعة -الارتداد – التمركز- الرشاقة -المرونة- زاوية الرؤية)

ظهر الحنفي بلياقة بدنية متوسطة معتمدا على خبرته في تقدير الأخطاء حتى لو كان بعيدا على الكرة وتحرك بشكل روتيني بين قوسى منطقتي الجزاء وظل

على هذا الحال حتى نهاية المباراة وكان يجد صعوبة في متابعة الهجمات المرتدة السريعة.

الشخصية

ظهر الحنفي بشخصية هادئة كالعادة للسيطرة على مجريات اللقاء خاصه انه يتمتع بخبرة في التعامل مع اللاعبين والأجهزة الفنية لكنه ظل على هدوئه طوال

أشواط اللقاء الأربعة.

تطبيق القانون (48 مخالفة – بطاقة حمراء مستحقه – تغاضى عن طرد كهربا)

سمح الحكم بالتهور خلال فعاليات اللقاء واكتفى بالتدخل بقرار فني وتأجيل العقوبة الإدارية نظرا لحساسية المباراة وطبقا للسياسية التي يدير بها الحكم

المخضرم المباريات في الفترة الأخيرة لكن الحنفي أحسن تقدير كثيرا من الالتحامات وسمح التنافس العادل على الكرة وكان موجودا في التحايل داخل منطقة

الجزاء ولم يتدخل في الأخطاء الوهمية مما جعل هناك قناعة بقراراته الفنية خلال فعاليات اللقاء.

العقوبات الانضباطية ( 4 بطاقات صفراء – تغاضى عن 4 أخرى- اغفل طرد كهربا)

كان الحكم على موعدا لاختبارات في التهور لكنه ظل رافضا تطبيق القانون فيما يخص التهور حتى الدقيقة 50 من عمر اللقاء وأشهر البطاقة الصفراء الأولى

في وجه مدافع الأهلي ايمن اشرف وكان انذار وهمى تماما ثم انذار ثنائي الطلائع محمود ناصف وناصر منسى مقابل بطاقتين للأهلي من نصيب ايمن اشرف

وكهربا كما اشهر البطاقة الحمراء انذار ثاني (للاعب الطلائع احمد علاء) في الوقت الذى اغفل طرد (انذار ثاني) لمهاجم الأهلي محمود كهربا واغفل اشهار

البطاقة الصفراء للتهور اكثر من مرة خلال فعاليات اللقاء طبقا للقانون .

المساعدين

ظهر الثنائي بيقظة وتمركز جيد وكانوا وتعاونوا مع الحكم بشكل جيد في الأخطاء القريبة منهما طبقا للقانون وأشاروا على 5 حالات تسلل في توقيت مناسب

أبرزها في الدقيقة 9 التي اكد الـ" VAR" قرار المساعد الثاني وسمحوا باستمرار اللعب في أكثر من هجمه مؤثرة خلال فعاليات المباراة.

الحكم الرابع

خبرته ساعدته في السيطرة على المنطقة الفنية وتعامل بشكل جيد مع الأجهزة الفنية كما أدى مهامه بشكل مناسب وتعاون مع الحكم في أدارة اللقاء طبقا للقانون.

إحصائيات المباراة: 48خطأ - 12 ركلات ركنية –5 حالات تسلل – 4بطاقات صفراء –هدفين– طرد- 9 ركلات ترجيح.

الدرجات: الحكم 8.0 المساعد الأول – 8.0 – المساعد الثاني – 8.5– الحكم الرابع –8.5 – ثنائي الفيديو – 8.0