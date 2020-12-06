شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يلاقى طلائع الجيش فى السوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق الكرة بالنادى الأهلى، نظيره طلائع الجيش مجددا فى بطولة السوبر المحلى بعدما نجح الفريق الاحمر فى التتويج ببطولتىّ الدورى وكأس مصر هذا الموسمن حيث تنص لوائح اتحاد الكرة على أنه فى حالة فوز فريق واحد ببطولتىّ الدورى والكأس يواجه وصيف الكأس فى مباراة السوبر المحلى، ليتجدد اللقاء بين الفريقين مجددا.

وتوج النادي الأهلي ببطولة كأس مصر بعد هزيمة طلائع الجيش في نهائي البطولة على استاد برج العرب بركلات الترجيح، ليتوج الأهلي بطل كأس مصر للمرة الـ 37 في تاريخه، وذلك بعد موسم مميز للفريق الأحمر، إلا أنه على صعيد الأرقام القياسية نح المارد الأحمر فى إضافة رقم جديد إلى سلسلة أرقامه، بعد الجمع بين الدورى والكأس فى 15 موسم.

موسم 1948 / 1949

أولالثنائيات في تاريخ الأهلى كانت فى موسم 1948 / 1949 عقب فوز الأحمر في كأس مصر على الزمالك بثلاثية مقابل هدف، فيما حقق لقب الدوري على حساب الترسانة الوصيف والإسماعيلي الثالث.

موسم 1949 / 1950

نجح الأهلي في الحفاظ علي الثنائية للعام التالي علي التوالي، عندما حصد كأس مصر على حساب الترسانة بنصف دستة أهداف نظيفة، ومن قبلها االدوري الممتاز على حساب نفس الفريق "الشواكيش" الوصيف، وكان الزمالك في المركز الثالث.

موسم 1950 / 1951

وواصل الأهلي مسيرته الناجحة وتوج للمرة الثالثة علي التوالي بالثنائية ،الدوري والكأس، وفاز بلقب الدوري على حساب الغريم التقليدي الزمالك الوصيف وكان المصري الثالث، فيما حقق الكأس على حساب السكة الحديد بهدف نظيف.

موسم 1952 / 1953

ولم يغيب الأهلي كثيرا ليعود في موسم 1952/1953 ويحقق الثنائية الرابعة في تاريخه ،بعد حصوله علي لقب الدوري الممتاز علي حساب الزمالك في الوصافة، قبل أن يعود ويتفوق علي الفارس الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدف ويفوز ببطولة كأس مصر .

موسم 1955 / 1956

حقق الأهلي الثنائية الخامسة في تاريخه، بعدما حصد لقب الدوري على حساب الزمالك الوصيف ، وأيضًا كأس مصر على حساب "زعيم الثغر"الاتحاد السكندري بهدفين لهدف.

موسم 1957 / 1958

جاء الأهلي الثنائية السادسة بعد مناصفة كأس مصر مع الزمالك فور تعادلهم في مباراتي النهائي المباراة الأولى سلبيًا ، والثانية بهدفين لكل منهما ، فيما حقق الدوري الممتاز على حساب الزمالك الوصيف.

موسم 1960 / 1961

كانت الثنائية السابعة في تاريخ الفريق الأحمر ، بعد تحقيق الأهلي الكأس على حساب القناة بخماسية نظيفة، ولقب الدوري على حساب الزمالك الوصيف.

موسم 1980 / 1981

عاد النادي الأهلي من بعيد للثنائية الثامنة بعد غياب دام لما يقرب من 20 عامًا، وحقق لقب كأس مصر على المقاولون العرب 3 /2 بركلات الجزاء الترجيحية ، وكذلك الدوري على حساب الزمالك الوصيف .

موسم 1984 / 1985

استمر النادي الأهلي في تسطير التاريخ وحقق الثنائية التاسعة،وحصد لقب الدوري على حساب الزمالك الوصيف ، وأيضا لقب كأس مصر بهدف نظيف في الإسماعيلي.

موسم 1988 / 1989

وكان الأهلي علي موعد الثنائية العاشرة، حيث حقق كأس مصر على حساب المصري بثلاثية نظيفة، وحصد الدوري على حساب الزمالك الوصيف.

موسم 1995 / 1996

جاءت الثنائية الحادية عشر،وفاز ببطولة كأس مصر على حساب المنصورة بثلاثة أهداف لهدف، والدوري على حساب الغريم التقليدي الزمالك .

موسم 2005 / 2006

وكتب البرتغالي مانويل جوزيه،اسمه من نور عندما حقق مع الأهلي الثنائية الثانية عشر ،وحقق لقب كأس مصر و الدوري الممتاز على حساب الزمالك .

موسم 2006 / 2007

واصل البرتغالي جوزيه هيمنته امام فريق الزمالك ونجح في الفوز بالثنائية الثالثة عشر ،ونجح في الفوز بلقب كأس مصر والدوري المصري علي حساب الغريم التقليدي الفارس الأبيض،وكانت أخر بطولة كأس مصر للأهلي.

موسم 2017

الثنائية الأخيرة والتى سبقت تلك الثنائية كانت فى موسم 2017 عندما توج الأهلى بالبطولة على حساب المصري، بعد هزيمته في النهائي بنتيجة 1/2، تحت القيادة الفنية لحسام البدرى.