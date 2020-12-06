شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد اعتراضات طارق العشرى وجهازه الفني على إلغاء هدف الطلائع أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل الجهاز الفني لطلائع الجيش بقيادة طارق العشري في وصلة اعتراضات عنيفة بعد إلغاء هدفهم في شباك الأهلى بداعى التسلل والذى سجله خالد سطوحى خلال اللقاء الذى انتهى بتتويج المارد الأحمر بلقب كأس مصر بركلات الترجيح.

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توّج الاهلي ببطولة كأس مصر بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،السبت، بإستاد برج العرب في نهائي الكأس.

وأنتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله بعدما تقدم كهربا للأهلي وتعادل ناصر منسي للطلائع ولجأ الفريقين للوقت الأضافي على شوطين وأستمر التعادل لينتهي الوقت الإضافى بالتعادل أيضاً ويتم اللجوء لضربات الجزاء.

سجل للأهلي ، على معلول وعمرو السولية وبدر بانون ، وأهدر أيمن أشرف ،وقفشة ،فيما سجل للطلائع إسلام محارب ومصطفى جمال، ،..وأهدر ناصر منسي وخالد سطوحي ، وحسين السيد

وبذلك يحصد الاهلي الثلاثية بعد الفوز بالدوري ولقب دوري أبطال أفريقيا.

وضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوى وعلى معلول وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هانى وعمرو السولية وحمدى فتحى وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة ومروان محسن.

فيما يضم تشكيل الطلائع كلاً من : محمد بسام ، على الفيل ، خالد سطوحي ،عمرو مرعي ، عمرو جمال ، أحمد سمير ، محمد ناصر ، مهند لاشين ، أحمد زولا ، فرانك ستيفن وأحمد علاء.