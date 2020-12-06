جماهير إفريقية تحتفي بتتويج موسيماني مع الأهلي بكأس مصر(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعدد من الجماهير الإفريقية تردد اسم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بعد الفوز بكأس مصر مع فريق الأهلي.

وتوج الأهلي بلقب كأس مصر على حساب طلائع الجيش، بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 عقب نهاية وقت المباراة الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويأتي هذا التتويج لموسيماني مع الأهلي بعد أيام من تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك، وسبقه التتويج بالدوري، ليدون 3 بطولات في أول مواسمه مع الفريق، ولا يزال أمامه بطولاتي السوبر المحلي والإفريقي بالإضافة للمشاركة في كأس العالم للأندية.