حارس طلائع الجيش: قاتلنا أمام الأهلي بنهائي كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمد بسام، حارس مرمى فريق طلائع الجيش، أن فريقه قدم مباراة قوية في نهائي كأس مصر أمام الأهلي وقاتل حتى النهاية.

وأحرز الأهلي لقب كأس مصر بعد الفوز في المباراة النهائية على طلائع الجيش بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1 اليوم السبت على ستاد الجيش ببرج العرب.

وقال بسام في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" كان لدينا إصرار على تحقيق اللقب وكنا قريبين من ذلك بعدما أخرجنا فرق كبيرة من البطولة كالمقاصة والزمالك".

وأضاف:" طلائع الجيش كان ندًا قويًا أمام الأهلي الذي واجه صعوبة للفوز علينا رغم النقص العددي بعد طرد أحمد علاء".

وأوضح، أن فريقه كان منظم خلال المباراة على مستوى الدفاع والهجوم، لافتًا أن تأخر الطرد صب في مصلحة طلائع الجيش حتى تذهب المباراة لركلات الترجيح.

وانتقل للحديث عن ظهوره بعد المباراة يحمل قميص عليه عبارة "في الجنة يا امي ان شاء الله"، مؤكدًا أنه كان يتمنى الفوز ليرتدي هذا القميص لإحياء ذكرى وفاة والدته.

وتابع:" والدتي كان لها فضل كبير لما وصلت له، وفراقها كان صدمة لنا جميعًا وتأثرنا بذلك".

وأتم:" الهدف انى كنت بحاول أحيي ذكراها، فأنا لا أستطيع انكار فضلها علي طوال السنوات الماضية".