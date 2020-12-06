أخطاء برشلونة تكبده خسارة رابعة في الليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

سقط نادي برشلونة في فخ الهزيمة مرة رابعة هذا الموسم بالدوري الإسباني "الليجا"، عندما تعثر أمام قادش بهدفين لواحد، مساء اليوم السبت بالجولة 12 من المسابقة.

ونجح قادش في تسجيل الهدف الأول بعد مرور ثمانية دقائق فقط من بداية المباراة، بعدا أخطأ مينجويزا في إبعاد كرة لتتحول نحو مرمى برشلونة بالخطأ، ليتصدى لها تير شتيجن قبل أن تسقط أمام ألفارو خيمينز الذي سددها في الشباك الخالية.

وأدرك برشلونة هدف التعادل في الدقيقة 58 من اللقاء بعد كرة عرضية أرضية من جوردي ألبا من الجانب الأيسر، لترتطم في قدم بيدرو ألكالا مدافع قادش لتغالط حارس المرمى وتدخل إلى الشباك.

وبعد خمس دقائق فقط، عاد قادش للتقدم من جديد بتسجيل الهدف الثاني بعد خطأ فادح من لينجليه في إعادة الكرة لتير شتيجن، ليخطف ألفارو نيجريدو الكرة من الحارس ويسدد الكرة في المرمى الخالي.

ورفع قادش رصيده إلى النقطة 18 ليتقدم إلى المركز الخامس في ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 14 نقطة من عشر مباريات، في المرتبة السابعة.

تشكيل برشلونة: تير شتيجن، ديست، لينجليه، مينجويزا، ألبا، دي يونج، بوسكتس، كوتينيو، جريزمان، ميسي، برايثوايت.