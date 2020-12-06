مروان محسن يُعلق على إضاعة بعص الفرص مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعرب مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بفوز فريقه بلقب كأس مصر والوصول للثلاثية هذا الموسم، بعد حسم الدوري ولقب دوري أبطال إفريقيا.

واستطاع الأهلي الفوز بلقب كأس مصر على حساب طلائع الجيش، بعد الفوز في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

وقال محسن في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس:" أبارك لجماهير الأهلي على تحقيق لقب الكأس وهذا هو الهدف الذي كان يسعى له جميع اللاعبين".

وأضاف، أن أي لاعب يتواجد مع الأهلي حاليا يكون هدفه هو خدمة النادي والمساهمة في جلب مزيد من البطولات.

وعن إضاعة بعض الفرص خلال المباراة، أنه يواجه سوء توفيق لكن الأهم هو تحقيق الفوز وحصد لقب كأس مصر، مشيرًا إلى أن الجميع تركيزه منصب على مباراة السوبر الإفريقي المقبلة.

وتابع:" ما فيش توفيق معايا لكن مبروك للجماهير على اللقب، وما يحدث اعتبره بيد الله رغم أنني أبذل قصارى جهدي من أجل التسجيل".

وأتم:" اى حد موجود بيحاول يخدم النادي، وهدفنا دائما إسعاد جماهير الأهلي".