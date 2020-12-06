محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
أعلنت قناة نادي الزمالك، رفض اللجنة المعينة لإدارته للتعاقد مع أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي السابق، على الرغم من موافقة الجهاز الفني للفريق.
ووفقًا لما ذكرته القناة عبر شاشاتها، فإن إدارة الزمالك رفضت فكرة ضم أحمد الشيخ رغم موافقة جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، حفاظًا على قيم النادي.
وقال خالد الغندور مقدم البرنامج الرئيسي على القناة: "إدارة الزمالك رفضت التعاقد مع أحمد الشيخ رغم موافقة باتشيكو حفاظًا على مباديء النادي".
وكان النادي الأهلي قد أعلن عدم قيد أحمد الشيخ في قائمته ليصبح لاعبًا حرًا يحق له التوقيع لأي فريق في صفقة انتقال حر.
ودخل الزمالك في مفاوضات خلال الساعات الماضية مع أحمد الشيخ عن طريق لجنة الكرة، قبل أن ترفض الإدارة إتمام الصفقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يعلن رفض التعاقد مع أحمد الشيخ "حفاظا على المبادئ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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