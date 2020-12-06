محمد عامر: لا أتفق مع موسيماني في الدفع ببدر بانون.. وطاهر إضافة مميزة

يرى محمد عامر، لاعب الأهلي السابق، أنه لم يكن يجب الدفع بالمحترف المغربي بدر بانون في نهائي كأس مصر.
وقال عامر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لا اتفق مع موسيماني في الدفع ببدر بانون أساسيا أمام طلائع الجيش، بدر إضافة كبيرة للأهلي لكن ما كان يجب إشراكه أساسيا".
وأكمل: "بدر بانون لديه ثقة في نفسه ويجيد الاستلام والتسليم والتغطية".
وتابع: "طاهر محمد طاهر دائم التحرك داخل الملعب وسيكون إضافة مميزة لفريق الأهلي". وأتم: "محمد بسام من نجوم مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي الكأس".
ويرى محمد عامر، لاعب الأهلي الأسبق، أن طارق العشري مدير فني فريق طلائع الجيش
وقال عامر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: طارق العشري اعتمد على الطريقة الدفاعية لأنه يواجه الأهلي والزمالك. وتابع: طلائع الجيش كان يمكنه خطف هدف مبكر أمام الأهلي في أول 15 دقيقة. واشار: مروان محسن مهاجم جيد لكنه بحاجة لتدريب فردي مع المدربين. واتم: صلاح محسن يجب توظيفه في مركز رأس الحربة.
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