فيفا يهنئ الأهلي بعد تتويجه بكأس مصر

حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على تهنئة النادي الأهلي على الفوز بلقب كأس مصر، الذي تُوج به الفريق الأول لكرة القدم، عقب فوزه على طلائع الجيش بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح، عقبانتهاء المباراة والشوطين الإضافيين بالتعادل 1-1.
وكتب الحساب الرسمي لـ«فيفا» عبر موقع التواصل الاجتماعي: «كأس مصر 2020.. الأهلي يتفوق (بالترجيح 3-2) على طلائع الجيش، ليحرز اللقب
وتوج النادي الاهلي بلقب الدوري الممتاز للمرة الـ 42 في تاريخه وكأس مصر للمرة 37 في تاريخه ودوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.
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