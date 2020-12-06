فيفا يهنئ الأهلي بعد تتويجه بكأس مصر

حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على تهنئة النادي الأهلي على الفوز بلقب كأس مصر، الذي تُوج به الفريق الأول لكرة القدم، عقب فوزه على طلائع الجيش بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح، عقب

انتهاء المباراة والشوطين الإضافيين بالتعادل 1-1.

وكتب الحساب الرسمي لـ«فيفا» عبر موقع التواصل الاجتماعي: «كأس مصر 2020.. الأهلي يتفوق (بالترجيح 3-2) على طلائع الجيش، ليحرز اللقب

الـ37 في تاريخه.. الثلاثية الثانية بعد 2006 ( الدوري المصري - كأس مصر - دوري أبطال إفريقيا).. تهانينا يا أهلي».

وتوج النادي الاهلي بلقب الدوري الممتاز للمرة الـ 42 في تاريخه وكأس مصر للمرة 37 في تاريخه ودوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.