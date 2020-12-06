أحمد بلال: موسيماني ظلم ياسر إبراهيم في نهائي الكأس بعد استبعاده لصالح بدر بانون

وصف أحمد بلال نجم الاهلي السابق، قرار بيتسو موسيماني المدير الفني للاهلي بالبدء بالمغربي بدر بانون أساسيًا علي حساب ياسر إبراهيم، بالخاطيء. وقال بلال مع الاعلامي عمر ربيع ياسين علي قناة النهار: "ياسر ابراهيم قدم متسويات متمزية خلال الفترة الماضية، وكان من الافضل البدء به للحفاظ علي ثبات خط دفاع الفريق". ابراهيم قدم متسويات متمزية خلال الفترة الماضية، وكان من الافضل البدء به للحفاظ علي ثبات خط دفاع الفريق". وتابع: "كان يجب علي موسيماني تأخير الدفع بالمدافع المغربي لما بعد نهائي كأس مصر". وشارك المحترف المغربي بدر بانون مدافع الأهلي لأول مرة مع الفريق منذ قدومه من الرجاء البيضاوي المغربي، على حساب ياسر إبراهيم مدافع الاهلي. وتوج النادي الاهلي بلقب كاس مصر للمرة الـ 37 في تاريخه على حساب طلائع الجيش.

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