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فرج عامر يعلن تعاقد سموحة مع علي غزال

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أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة أنه تعاقد مع علي غزال لاعب لاريسا اليوناني لمدة ثلاث سنوات في صفقة انتقال حر. 

وقال عامر في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى أن سموحة

ارسل عقود مبدئية لعلي غزال منذ ايام عبر الانترنت للتعاقد معه واللاعب رحب ووقع عليها وارسل له بعد ذلك تذاكر الطيران للعودة إلى مصر.

وأضاف أن أيمن يونس رئيس لجنة

الكرة بنادي الزمالك تفاوض مع علي غزال ولكن بعد علمه بتوقيعه لسموحة توقف المفاوضات واحترم ذلك. وأردف أن على غزال اصبح لاعبا في نادي سموحة والمفاوضات وانتهت بسهولة. وأتم أن كل ما تردد عن دخول سموحة في مساومة مع الزمالك لبيع علي غزال مقابل كريم بامبو غير صحيحة على الاطلاق.

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