أبدى محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سعادته بالتتويج بلقب بطولة كأس مصر وتحقيق الثلاثية هذا الموسم.
وأضاف: «سعيد بالتتويج بالبطولة الغائبة عن الفريق منذفترة طويلة»، مؤكدًا أن الجيمع هدفه الأساسي الحصول على جميع البطولات التي يشارك بها الفريق منذ بداية الموسم.
وتحدث هاني أن الموسم مر بالعديد من الصعوبات، ولكن في النهاية دائمًا تكون السعادة للجميع.
واختتم لاعب الأهلي حديثه مؤكدًا أن الموسم لم ينتهِ، ونسعى لحصد باقي البطولات لتحقيق جميع البطولات هذا الموسم، والسيطرة محليًّا وإفريقيًّا.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد هاني: تخطينا العديد من الصعوبات.. وهدفنا التتويج بكل البطولات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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