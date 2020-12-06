رئيس برشلونة المؤقت بعد تصريحه المثير عن ميسي.. “سأحد من ظهوري في وسائل الإعلام!”

حاول رئيس اللجنة الإدارية المؤقتة لبرشلونة، “كارليس توسكيتس” توضيح التعليقات التي أدلى بها الخميس الماضي والتي ألمحت إلى أنه كان حريص على بيع ليونيل ميسي الصيف الماضي.

وانزعج توسكيتس من رد الفعل القوية على ما قاله وذكر أنه كان يتحدث عن عملية افتراضية لم تحدث وقال القائم بأعمال الرئيس في برشلونة على راديو كاتالونيا: “لم أقل إنني كنت سأبيع ميسي، قلت إن رحيله من الناحية المالية كان سيكون مفيدًا للنادي”.

وكان رئيس برشلونة الحالي تحدث عن وضعية ميسي يوم الخميس الماضي وقال حينها: “من الناحية الاقتصادية، كنت سأبيع ليو ميسي في سوق الانتقالات الصيفية، حيث تدخر الراتب والأجر الذي ستحصل عليه ولكن هذا يحتاج إلى الاتفاق مع الفريق الفني. وضعت الدوري الإسباني حد للرواتب علينا وهذا سيساعد في ذلك”.

وعن رد فعل رونالد كومان السلبي على تعليقاته، اذ قال مدرب البلوجرانا أن ميسي وحده يقرر مستقبله في الناد، قال توسكيتس: “إذا كان ذلك ضروريًا، فسأشرح للمدرب كومان أنهم ترجموا ما قلته بشكل خاطئ”.

وبالعودة إلى تعليقاته يوم الخميس، قال توسكيتس إنه يريد التحدث إلى مناصري ليو ميسي وتوضيح الأمور وشرح ما كان يقصده وأضاف: “أنا مستعد للتحدث معهم لشرح ردي”.

واختتم حديثه بالقول: “من الواضح أنني سأحد من ظهوري في وسائل الإعلام من الآن فصاعدًا”.

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