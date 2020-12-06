شاهد فيديو اهداف مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج في الدوري الالماني “تعادل درامي”

يقدم لكم موقع الخليج 365 اهداف مباراة “بايرن ميونخ ولايبزيج” في إحدى مباريات اليوم السبت 5-12-2020 ضمن الجولة العاشرة من الدوري الالماني.

نُقلت مباراة “بايرن ميونخ ولايبزيج” على قناة بي تي سبورت 1 البريطانية، كما نُقلت على قناة بي إن سبورتس 1 الفرنسية، وانطلقت في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

استقبل بايرن ميونخ نظيره لايبزيج في مباراة نارية وحاسمة على صدارة جدول ترتيب الدوري الالماني، والتي انتهت بتعادل درامي (3-3)، حيث تقدم رجال ناجلسمان في النتيجة مرتين، بينما تقدم رجال فيليك مرة واحدة في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا.

وكان المضيف لايبزيج هو البادئ بالتسجيل عند الدقيقة (19) عن طريق الفرنسي “كريستوفر نكونكو” بصناعة من السويدي “إيميل فورسبيرج”، وعادل “جمال موسيالا” النتيجة لصالح بايرن ميونخ في الدقيقة (30) بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس جولاكسي.

وخطف توماس مولر هدف التقدم لبايرن ميونخ في الدقيقة (34) بعد تمريرة حريرية من “كينجسلي كومان”، ولم يتأخر لايبزيج حتى أدرك تأخره بهدف التعادل عن طريق “جاستن كلويفرت” في الدقيقة (36)، لينتهي الشوط الاول المثير بالتعادل (2-2).

وعاد لايبزيج في الشوط الثاني ليتقدم في النتيجة من جديد بتسجيل الهدف الثالث بأقدام “إيميل فورسبيرج” في الدقيقة (48)، وفي الدقيقة (75) تمكن “توماس مولر” من تعديل النتيجة للفريق البافاري.

وبهذا التعادل حافظ بايرن ميونخ على صدارة جدول ترتيب الدوري الالماني برصيد 23 نقطة، كما ظل لايبزيج في المركز الثاني برصيد 21 نقطة، بعدما فشل صاحب المركز الثالث برصيد 19 نقطة “بوروسيا دورتموند” في تحقيق الفوز على “فرانكفورت”.