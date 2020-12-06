تشكيلة الاهلي والجيش في كأس مصر 2020 “بانون يبدأ وعمرو مرعي يشارك الغزال”

يقدم لكم موقع الخليج 365 تشكيلة طرفا قمة مباريات اليوم السبت في نهائي كأس مصر موسم 2020/2019 بين الأهلي وطلائع الجيش.

تبدأ مباراة الأهلي وطلائع الجيش في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 بتوقيت مصر ، 21:00 بتوقيت السعودية ، على ملعب الجيش في مدينة برج العرب بالقرب من محافظة الاسكندرية.

وتنقل المقابلة على قناة أون تايم سبورت 1 عبر البث الفضائي، بصوت المعلق الرياضي بلال علام، ولا تذاع على قنوات أخرى بسبب احتكار قناة أون لحقوق بث مباريات كأس مصر.

وترشح الاهلي إلى الدور النهائي من بطولة كأس مصر بعد فوزه الصعب على الاتحاد السكندري بنتيجة 1/2 في الدقائق الأخيرة من اللقاء الذي استضافه ملعب السويس الجديد، علمًا بأن الاهلي كان متأخرًا في النتيجة معظم أوقات اللقاء.

أما طلائع الجيش فقد تمكن من تفجير كبرى مفاجآت الموسم عندما أطاح بحامل اللقب “الزمالك” بنتيجة 1/3 بعد تمديد المباراة لأشواط إضافية، ليعمق جراح الفارس الأبيض الذي خسر نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب القاهرة الدولي 27 نوفمبر الجاري.

ويبدأ في خط دفاع النادي الأهلي، اللاعب الدولي المغربي بدر بانون، القادم في الميركاتو الصيفي من الرجاء البيضاوي بمبلغ فارق الثلاثة ملايين دولار.

واختار المدير الفني لطلائع الجيش طارق العشري، البدء بثلاثي هجومي واضح هم “زولا وعمرو مرعي وعمرو جمال” في إشارة واضحة لرغبته في تحقيق نتيجة إيجابية ومنافسة الأهلي على الكأس.

والتالي تشكيلة الاهلي أمام طلائع الجيش

تشكيلة الأهلي: محمد الشناوي – محمد هاني – بدر بانون – أيمن أشرف – علي معلول – حسين الشحات – عمرو السولية – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة – مروان محسن – طاهر طاهر

تشكيلة طلائع الجيش: محمد بسام – محمد ناصف – خالد سطوحي – أحمد علاء الدين – علي الفيل – إنجونجا – لاشين – أحمد سمير – عمرو جمال – زولا – عمرو مرعي.

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