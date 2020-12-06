أوسو يعرب عن حزنه لخسارة الأهلي أمام ضمك في الدوري السعودي

أعرب الغاني صامويل اوسو لاعب النادي الأهلي السعودي لكرة القدم عن حزنه للخسارة التي تعرض لها فريقه أمام ضمك 3 / 4 اليوم السبت في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).
وسجل اوسو هدفين وخرج بعد نهاية الشوط الأول والنتيجة تشير لتقدم الأهلي 3 / .1
وأكد أوسو لقناة “السعودية الرياضية” عقب المباراة أنه لا يعرف ماذا حدث في الشوط الثاني وكيف تحولت مجريات المباراة.
وكشف اوسو عن شعوره بآلام في البطن وهو ما دفعه لطلب التغيير من المدرب.
وعن عقده الذي ينتهي خلال شهر يناير المقبل أكد أوسو أنه لا يشعر بالضغط بسبب قصر مدة العقد ويقدم أفضل ما لديه فقط.
وعن إمكانية تجديد عقده أكد أوسو أنه يركز حاليًا في مباريات الفريق وسيناقش الأمر في وقته وفقا لمدى رغبته في البقاء ورغبة الفريق في استمراره.
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