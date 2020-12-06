شافعي وأبو شرارة يؤكدان أن فوز ضمك على الأهلي يرجع لتنفيذ تعليمات المدرب

أكد الثنائي فاروق شافعي ومازن أبو شرارة لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك السعودي أن السبب الرئيسي وراء الفوز على الأهلي السعودي هو تنفيذ التعليمات الفنية بحذافيرها.

وحول ضمك تأخره بهدفين نظيفين أمام الأهلي إلى فوز 4 / 3 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

وأكد شافعي في تصريحاته لقناة “السعودية الرياضية” عقب المباراة أن فريقه قدم شوط أول سيء ولم يكن في المستوى.

وأضاف أن تنفيذ التعليمات الفنية، التي حصل عليها الفريق بين الشوطين، بحذافيرها منح ضمك الفوز الأول خلال الموسم الحالي.

وشدد فاروق شافعي على أن الفريق سيبني المباريات المقبلة على الفوز الكبير الذي حققه على حساب فريق بحجم الأهلي.

من جانبه أكد مازن أبو شرارة بعد المباراة أن تعليمات المدرب نور الدين زكري كان لها مفعول السحر في تحقيق الفوز.

وسجل ابو شرارة هدف الفوز لضمك في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وقال أبو شرارة أن تعليمات المدرب له قبل المشاركة كبديل منحته الثقة.

وشدد مهاجم ضمك على أن ثقة المدرب والناحية المعنوية تفرق كثيرًا مع اللاعب وهذا ما أثمر عن هدف الفوز رغم نزوله في وقت متأخر.