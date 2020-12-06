يوفنتوس يهزم جاره تورينو بالرمق الأخير ولاتسيو يعود للإنتصارات

حسم يوفنتوس ديربي "ديلا مولي" عقب فوزه الصعب على جاره تورينو بهدفين لهدف، السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.



وتقدم تورينو أولا بهدف مفاجئ سجله مدافع نيكولاس نكولو في الدقيقة التاسعة، مستغلا سوء تغطية من دفاع يوفنتوس ليسدد كرة من داخل منطقة الجزاء عن يسار الحارس فويتشيك تشيزني.



ونجح يوفنتوس في فرض سيطرته على اللقاء خلال شوطه الثاني، ليتمكن الفريق من تعديل الكفة عند الدقيقة 78 من رأسية للبديل الأمريكي وستون مكيني.



وقبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الرسمي للمباراة، خطف المدافع ليوناردو بونوتشي هدف الفوز لصالح يوفنتوس مترجمًا برأسه كرة عرضية مميزة من الكولومبي خوان كوادرادو.



وبهذا ارتقى يوفنتوس إلى المركز الثاني مؤقتًا بعدما رفع الفريق رصيده للنقطة 20، فيما تجمد رصيد تورينو عند 6 نقاط فقط في المركز الثامن عشر.



وفي مباراة أخرى، عاد لاتسيو إلى سكة الانتصارات بعد حسمه مواجهته الأولى على الإطلاق مع مضيفه سبيزيا بالفوز عليه 2-1.



ودخل فريق المدرب سيموني إينزاغي إلى مباراته مع الوافد الجديد على خلفية خسارة في المرحلة الماضية كانت الأولى له في العاصمة أمام أودينيزي منذ 2014 (1-3)، ثم تعادل في ملعب بوروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا (1-1) ما أرجأ تأهله الى ثمن النهائي حتى مباراة الجولة الأخيرة الثلاثاء على أرضه ضد بروج البلجيكي حيث يكفيه التعادل.



ونجح نادي العاصمة في تعويض هزيمة المرحلة الماضية التي كانت الأولى له في آخر 12 مباراة ضمن جميع المسابقات، بما فيها مباراة السبت، بعد أن أنهى الشوط الأول متقدما بهدفي تشيرو إيموبيلي (15)، والصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش (33).



ورغم عودة سبيزيا إلى أجواء اللقاء بتقليصه الفارق في الشوط الثاني عبر الفرنسي مبالا نزولا (64)، عرف لاتسيو كيف يحافظ على تقدمه وسار بالمباراة إلى بر الأمان، محققاً فوزه الخامس ونقطته السابعة عشرة في المركز السابع.



أما سبيزيا، فتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الخامس عشر بعد تلقيه الهزيمة الرابعة في مستهل مغامرته بين الكبار.

المصدر: وكالات