بطل الثلاثية.. الأهلي يحكم قبضته على مصر وأفريقيا في 78 يوما

السبت 5 ديسمبر 2020

78 يوما تاريخية عاشتها جماهير الأهلي المصري، أحكم خلالها فريقها قبضته على جميع البطولات التي خاضها على المستويين المحلي والقاري.



البداية كانت يوم 18 سبتمبر/أيلول الماضي، عندما تُوج الفريق الأحمر بلقب الدوري المصري للمرة الـ42 في تاريخه، على حساب الغريم التقليدي الزمالك.

الأهلي حصد اللقب عندما سقط الزمالك أمام أسوان 0-1، في الجولة الـ28 من الدوري المصري، ليتوقف رصيده عند 55 نقطة، فيما كان الفريق الأحمر يحتل الصدارة بـ72 نقطة.

شهر أكتوبر/تشرين الأول مر بدون حصد أي ألقاب، غير أن نوفمبر/تشرين الأول كان مختلفا، إذ حصل فيه النادي الأحمر على لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.

وبعد 7 سنوات دون حصد اللقب، نجح الأهلي في استعادته من خلال الفوز على غريمه التقليدي الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 2-1، وذلك يوم 27 من الشهر الماضي.

8 أيام أخرى كانت كفيلة بحصول الأهلي على لقب جديد، عندما فاز الفريق الأحمر على طلائع الجيش بركلات الترجيح في المباراة النهائية من بطولة كأس مصر.

وبذلك، تُوج الأهلي بالثلاثية، بين بطولتي الدوري والكأس محليا، ودوري أبطال أفريقيا على المستوى القاري.

وسيكون أمام الأهلي فرصة مضاعفة ألقابه بالحصول على بطولتي كأس السوبر المصري، عندما يواجه طلائع الجيش، وكأس السوبر الأفريقي عندما يواجه نهضة بركان المغربي.