شكرا لقرائتكم خبر عن يعقوب السعدي متغزلًا في الأهلي: كتب ثلاثية على طريقة نجيب ‏محفوظ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي، على تتويج فريق الكرة بالنادي الأهلي بلقب كأس مصر على حساب طلائع الجيش. وكتب السعدي عبر حسابه الرسمي بتويتر: «الأهلي دولة الكرة.. يكتب الروائع في مصر على طريقة نجيب محفوظ.. الليلة كتب السطر الأخير في الثلاثية.. دوري وأفريقيا وكأس.. انه فريق من ماس.. مبروك للخطيب الملهم والأسطورة سيادة دولة الكورة». وعانق الأهلي لقب كأس مصر للمرة 37 في تاريخه عقب التفوق على طلائع الجيش بركلات الترجيح. الوضع في مصر

اصابات 117,583

تعافي 103,191

وفيات 6,732

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