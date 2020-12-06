شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لأبوتريكة على فوز المارد الأحمر بالكأس: الأهلي ملك البطولات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

هنأ نجم منتخب مصر والأهلي السابق، محمد أبوتريكة، المارد الأحمر، بعد فوزه بكأس مصر الـ37 على حساب طلائع الجيش، في اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء السبت، على استاد الجيش ببرج العرب، قائلًا: «الأهلي ملك البطولات».

وكتب أبوتريكة، في حسابه على «تويتر»، السبت: «ثلاثية دوري وأفريقيا وكأس في انتظار السوبر.. مبروك يا أهلي إحنا قدرنا البطولات.. الحمد لله».

فيما داعب أبوتريكة، محمد مجدي قفشة، بعد إضاعته ضربة الجزاء، قائلًا: «قفشة بيه ولا يهمك رصيدك يسمح».