شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي عن ودية المقاصة: بداية لانسجام العناصر الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد أحمد العجوز المدرب العام للإسماعيلي أن مباراة فريقه مع المقاصة التى انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إطار وديات الاستعداد للدورى العام كشفت بعض العيوب في الأداء منها التسرع وعدم دقة التمريرات وظهر ذلك من خلال الفرص الضائعة.

وقال عقب المباراة، إن الأداء يتطور وبدأ الانسجام بين عناصر الفريق الجديدة، لافتا إلى أن ذلك الانسجام أهم مكاسب المباراة.

وأضاف أن البطولة تأتى من فرصة وأن الهدف يحسم مباراة وهى رسالة نسعى لتأكيدها لدى اللاعبين وهذا سيتحقق خلال المباريات المقبلة التي يخوضها الفريق تحت قيادة ريكاردو الذي عبر عن رضاه عن الصفقات الجديدة.

من ناحية أخرى، نفى مصدر مسؤول بإدارة النادى وصول إخطار من المحكمة الرياضية لمطالبة الإسماعيلى بـ 20 مليون جنيه قيمة الغرامة المفروضة على الدراويش، وقال إن إدارة النادي لديها مسؤول قانونى سيرد ويعلن الرد وقت وصول أي إخطار رسمى للإدارة وفقا للقانون والإسماعيلى يضرب المثل في الالتزام بالقانون في العديد من السوابق الرياضية.