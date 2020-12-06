شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل المصري مع طلائع الجيش بدوري تحت 19 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقيمت اليوم السبت، على ملعب فرع النادي المصري "الضواحي 1" ، مباراة بين فريق المصري تحت 19 عام وطلائع الجيش في بطولة الجمهورية، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

تقدم فريق طلائع الجيش في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول وتعادل مهند صادق للمصري في الدقيقة 22 من الشوط الثاني.