شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة رأس قاتلة تمنح يوفنتوس الفوز بقمة تورينو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

سجل يوفنتوس حامل اللقب هدفين بضربتي رأس في آخر ربع ساعة ليحول تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على جاره تورينو في مباراة قمة المدينة بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت.

وسجل تورينو هدفا مفاجئا عن طريق نيكولاس نكولو من مدى قريب بعد ركلة ركنية في الدقيقة التاسعة وكان بوسعه تعزيز التقدم قبل الاستراحة.

لكن يوفنتوس فرض سيطرته في الشوط الثاني وأدرك البديل ويستون ماكيني التعادل بعد كرة عرضية من خوان كوادرادو في الدقيقة 78.

وأحرز المدافع ليوناردو بونوتشي هدف الفوز بطريقة مشابهة تماما بعد 11 دقيقة.

وتقدم يوفنتوس إلى المركز الثاني برصيد 20 نقطة من عشر مباريات، ويتفوق بنقطتين على إنتر ميلان الذي يواجه بولونيا اليوم السبت، وكذلك ساسولو الذي يحل ضيفا على روما يوم الأحد.

ويأتي تورينو، الذي فاز مرة واحدة هذا الموسم، في المركز 18 برصيد ست نقاط.