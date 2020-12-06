شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الزمالك يضم أحمد الشيخ لمدة 3 مواسم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى مسؤولو نادي الزمالك رسميًا إجراءات التعاقد مع أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي، وضمه لصفوف الفريق الأول بالقلعة البيضاء لمدة 3 مواسم.
وحضر أحمد الشيخ، الذي تم الاستغناء عنه مجانا من النادي الأهلي إلى مقر القلعة البيضاء وقام بالتوقيع على عقود انضمامه بشكل رسمي في حضور الجهاز الإداري وأشرف قاسم عضو لجنة الكرة وعبدالحليم على مدير الكرة.
واصطحب الدكتور محمد أسامة، اللاعب الجديد للكشف الطبي وفور اجتيازه للكشف الطبي والاتفاق على بنود عقده تم توقيع العقود رسميا على أن يحصل اللاعب على مقدم عقده خلال الساعات القليلة المقبلة.
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