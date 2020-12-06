شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفتتح مشواره بدوري الأبطال بمواجهة بطل النيجر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بفريق سونيديب، بطل النيجر، في إطار دور الـ 32 من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، في مستهل رحلة الفريق في الدفاع عن لقبه القاري.
وذلك بعدما تمكن فريق سونيديب بطل النيجر من تخطي عقبة الدور التمهيدي على حساب فريق مقديشو، بطل الصومال، بنتيجة 2-0، في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة.
ومن المقرر أن يقام لقاء الذهاب بين الأهلي وبطل النيجر أحد يومي 22 أو 23 ديسمبر الجاري بالنيجر، فيما تقام مواجهة الإياب بمصر أحد يومي 5 أو 6 يناير.
وكانت قرعة الدور التمهيدي من دوري الأبطال قد جنبت الأهلي المشاركة في الدور التمهيدي للبطولة، على أن يستهل مشواره بداية من دور الـ 32.
يذكر أن الأهلي نجح في تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، معززًا رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب القاري، بعد تغلبه على الزمالك بنتيجة 2-1 في 27 من نوفمبر الماضي.
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