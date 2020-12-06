شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفتتح مشواره بدوري الأبطال بمواجهة بطل النيجر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بفريق سونيديب، بطل النيجر، في إطار دور الـ 32 من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، في مستهل رحلة الفريق في الدفاع عن لقبه القاري.

وذلك بعدما تمكن فريق سونيديب بطل النيجر من تخطي عقبة الدور التمهيدي على حساب فريق مقديشو، بطل الصومال، بنتيجة 2-0، في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة.

ومن المقرر أن يقام لقاء الذهاب بين الأهلي وبطل النيجر أحد يومي 22 أو 23 ديسمبر الجاري بالنيجر، فيما تقام مواجهة الإياب بمصر أحد يومي 5 أو 6 يناير.

وكانت قرعة الدور التمهيدي من دوري الأبطال قد جنبت الأهلي المشاركة في الدور التمهيدي للبطولة، على أن يستهل مشواره بداية من دور الـ 32.

يذكر أن الأهلي نجح في تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، معززًا رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب القاري، بعد تغلبه على الزمالك بنتيجة 2-1 في 27 من نوفمبر الماضي.