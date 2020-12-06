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نهائي دوري أحياء الرياض.. الإثنين

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جدة - خالد شويل - حددت رابطة دوري أحياء فرق الرياض غدا (الإثنين)، موعدا للمباراة النهائية التي ستجمع فريق المملكة مع نظيره مرسيليا، على ملاعب وزارة في عرقة. وستشهد المباراة النهائية حضور عدد من الشخصيات ، وسيتم نقل المباراة على الهواء مباشرة على إحدى القنوات الفضائية، وسيمنع حضور الجمهور طبقا للإجراءات الاحترازية.

وكان فريقا المملكة ومرسيليا تأهلا للمباراة النهائية بعد أن تجاوزا لشبونة وآرسنال على الترتيب في الدور نصف النهائي من البطولة.

يذكر أن دوري أحياء فرق الرياض شهد مشاركة 36 فريقا، ولعبت جميع المباريات على ملعب اليرموك، شرق العاصمة الرياض.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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