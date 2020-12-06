شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي دوري أحياء الرياض.. الإثنين والان مع التفاصيل
وكان فريقا المملكة ومرسيليا تأهلا للمباراة النهائية بعد أن تجاوزا لشبونة وآرسنال على الترتيب في الدور نصف النهائي من البطولة.
يذكر أن دوري أحياء فرق الرياض شهد مشاركة 36 فريقا، ولعبت جميع المباريات على ملعب اليرموك، شرق العاصمة الرياض.
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