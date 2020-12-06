شكرا لقرائتكم ميهوب : كنت واثق من المكسب وأول ما شوفت كهربا قولت هيجيب جول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد علاء ميهوب، نجم الأهلى السابق أن موسيمانى منح محمد مجدى أفشة حرية الحركة فى الثلث الهجومى الأخير وهو أول لاعب يضغط بعد مروان محسن وربما معه على نفس الخط

وأضاف عبر الاستديو التحليلي لمباراة الأهلى وطلائع الجيش فى نهائى الكأس عبر قناة الأهلى قائلا حمدى فتحى يتفوق على ديانج بضربات الرأس والزيادة الهجومية ولعب فتحى مع السولية ذكى من المدرب الجنوب إفريقي

وقال كنت واثق من المكسب وأول ما شوفت كهربا قولت هيجيب جول ولما اتقدمنا فى ضربات الجزاء كنت متأكد من الفوز

وتوج النادى الأهلى بطلا لكأس مصر بعد فوز على بركلات الترجيح بنتيجة 3/ 2 عقب التعادل الإيجابى 1 / 1 فى الوقت الأصلى والإضافى للمباراة التي جمعتهما على ستاد برج العرب، في نهائي مسابقة كأس مصر، ويطمح المارد الأحمر بالتتويج باللقب للوصول للثلاثية التاريخية بعد التتويج بالدوري للمرة الخامسة على التوالى، ثم الفوز بدوري الأبطال الأفريقى على حساب الغريم التقليدي الزمالك لأول مرة منذ سبع سنوات، بينما يسعى الطلائع للتتويج بأول بطولة فى تاريخه.