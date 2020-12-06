شكرا لقرائتكم أحمد بلال: كيف يدعو الأهلي الزمالك لحضور احتفالية الدوري ونادي القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدي أحمد بلال نجم الأهلي الأسبق اندهاشه من توجيه الدعوة للزمالك من أجل حضور الاحتفالية التي ينوي اقامتها الفترة المقبلة للاحتفال بفوزه بالبطولات وكذلك مرور 20 عام علي فوزه بلقب نادي القرن.

وقال بلال في تصريحات تلفزيونية :"كيف أوجه الدعوة لنادي منافس للاحتفال معي بالبطولات، هذا لا يحدث في أي دولة في العالم وبأي منطق يتم دعوة نادي للاحتفال ببطولة شارك بها وقام بخسارتها".

وصف بلال بيتسو موسيماني المدير الفني للاهلي بالبدء بالمغربي بدر بانون أساسيًا علي حساب ياسر إبراهيم، بالخاطيء مضيفا:" ياسر ابراهيم قدم مستويات متمزية خلال الفترة الماضية، وكان من الافضل البدء به للحفاظ علي ثبات خط دفاع الفريق وكان يجب علي موسيماني تأخير الدفع بالمدافع المغربي لما بعد نهائي كأس مصر".

توّج الاهلي ببطولة كأس مصر بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،السبت، بإستاد برج العرب في نهائي الكأس.

وأنتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله بعدما تقدم كهربا للأهلي وتعادل ناصر منسي للطلائع ولجأ الفريقين للوقت الأضافي على شوطين وأستمر التعادل لينتهي الوقت الإضافى بالتعادل أيضاً ويتم اللجوء لضربات الجزاء.

سجل للأهلي ، على معلول وعمرو السولية وبدر بانون ، وأهدر أيمن أشرف ،وقفشة ،فيما سجل للطلائع إسلام محارب ومصطفى جمال، ،..وأهدر ناصر منسي وخالد سطوحي ، وحسين السيد

وبذلك يحصد الاهلي الثلاثية بعد الفوز بالدوري ولقب دوري أبطال أفريقيا.

وضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوى وعلى معلول وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هانى وعمرو السولية وحمدى فتحى وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة ومروان محسن.

فيما يضم تشكيل الطلائع كلاً من : محمد بسام ، على الفيل ، خالد سطوحي ،عمرو مرعي ، عمرو جمال ، أحمد سمير ، محمد ناصر ، مهند لاشين ، أحمد زولا ، فرانك ستيفن وأحمد علاء.