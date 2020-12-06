شريف عبد المنعم: ضربات الجزاء زادت من معاناة جماهير الأهلى

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جدة - عمرو شويل قال شريف عبد المنعم لاعب الاهلى السابق ضربات الجزاء زادت من معاناة جماهير الأهلى فى الفوز بكأس مصر على حساب طلائع الجيش نظرا لانها غير مضمونة. وأضاف فى الاستدويو التحليلي لقناة الأهلى قائلا ضربات الجزاء زادت من معاناة جماهير الأهلى فى تحقيق حلم الثلاثية وهذه هى مباريات الكأس دائما تخطف الأعصاب. وأكد فى حديثه كان عندى ثقة كبيرة فى الشناوى حارس عالمي يعتمد عليه فى المواقف الصعبة احتفل مؤمن زكريا صانع ألعاب النادى الأهلى، بتتويج الفريق الأحمر ببطولة كأس مصر للمرة الـ 37 فى تاريخه، ونشر مؤمن صورة عبر حسابه الشخصى على انستجرام، جمعته فى شكل "كاركتير" بنجوم القلعة الحمراء المتوجين باللقب.

مؤمن زكريا وتوج النادى الأهلى بطلا لكأس مصر بعد فوز على بركلات الترجيح بنتيجة 3/ 2 عقب التعادل الإيجابى 1 / 1 فى الوقت الأصلى والإضافى للمباراة التي جمعتهما على ستاد برج العرب، في نهائي مسابقة كأس مصر، ويطمح المارد الأحمر بالتتويج باللقب للوصول للثلاثية التاريخية بعد التتويج بالدوري للمرة الخامسة على التوالى، ثم الفوز بدوري الأبطال الأفريقى على حساب الغريم التقليدي الزمالك لأول مرة منذ سبع سنوات، بينما يسعى الطلائع للتتويج بأول بطولة فى تاريخه.

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