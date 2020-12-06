شكرا لقرائتكم خبر عن عمار الدوخي: الرقابة غائبة والشفافية معدومة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يرى المحلل عمار الدوخي أن إصابة اللاعب تعتبر قضاء وقدراً وسوء حظ للنادي واللاعب معاً، أما التعاقدات «المضروبة» فتتحملها الإدارات التي تعاقدت مع هؤلاء اللاعبين أو أولئك المدربين سواء على مستوى أنديتنا أو اتحاد الكرة، واعتبر إقالة مهدي علي أكبر غلطة مشيراً الى أنه قد يكون أفضل البدائل في الوقت الراهن لتولي زمام المنتخب، لأننا من بعده لم نستقر فنياً، ولم نقتنع بأي مدرب بدليل تعاقب 5 مدربين من مدارس تدريبية مختلفة.. أرجنتيني وإيطالي وهولندي وصربي وكولومبي، والسبب أننا لم نختر المدرب المناسب.

وفيما يتعلق بموضوع أروابارينا مع الشارقة تستحق الإدارة الحالية للنادي الإشادة لانها أخذت القرار الصحيح الذي يصب في مصلحة استقرار الفريق بالتمسك بالمدرب الوطني عبدالعزيز العنبري، والدليل على ذلك محافظة الفريق على القمة والانفراد بصدارة الدوري، أما في ما يتعلق باللاعبين الذين يستلمون رواتبهم ولايشاركون مع انديتهم او أولئك الذين انهيت تعاقداتهم بسرعة فهذا يعود الى غياب الرقابة على إدارات الأندية، بالإضافة إلى انعدام الشفافية في المعاملات المالية، وقال للأسف هناك لاعبون أجانب اقل من المواطنين في المستوى، وعلى سبيل المثال لاعب الرأس الأخضر هيلدون راموس جناح شباب الأهلي فهو اقل من إسماعيل الحمادي من وجهة نظري، مؤكدا ان المحترف الأجنبي يجب ان يكون من فئة الخمس نجوم والذين يصنعون الفارق من اللمسة الأولى، لأنها أندية منافسة وتلعب على ألقاب البطولات.