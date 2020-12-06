شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي بعد التتويج بالثلاثية : "ربنا مبيضيعّش تعب حد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي سعادته بالفوز على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية في نهائي كاس مصر ، موضحاً أن الأهلي إستحق اللتتويج باللقب بعدما قدم مباراة قوية رغم الأرهاق الذي عانى منه طوال الفترة الماضية.

وأوضح الشناوي في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت" أن فريق الطلائع قدم مباراة قوية ، مُتابعاً: كنا نعلم أن فريق الطلائع سيقدم مباراة قوية لأنه سبق وأطاح بفريق بيراميدز ثم بالزمالك لذا إستحق الصعود لنهائي البطولة كما أنه يضم لاعبين على مستوى عالً من الكفاءة بجانب قيادة طارق العشري للفريق وهو مدرب مُتميز.

وأكد الشناوي أن أنه تحدث مع لاعبي الأهلي بين شوطي المباراة وقال لهم: لدينا 45 دقيقة أخرى علينا أن نجتهد فيها وأن نبذل قصارى جهدنا من أجل التتويج باللقب وأظن أن الجميع أجتهد فكان التتويج حليفنا في النهاية.

وقال الشناوي : الحمد لله ..ربنا مضيّعش تعبنا ..فقد توجنا بالكاس بعد فترة طويلة من التعب والأجتهاد ونعد الجمهور بأننا سنواصل العمل بقوة للفوز بالسوبر الافريقي أمام نهضة بركان المغربي لكن سنفكر في بطولة الدوري التي ستنطلق بعد أيام في نسختها الجديدة.

وأشار حارس الاهلي إلى أن لاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة موسيماني كانوا مُستعدين لجميع السيناريوهات بما فيها ضربات الجزاء ، موضحاً أن الفوز بثلاث بطولات هذا الموسم أمر رائع وجيد ونعد الجماهير بأن نواصل العمل بقوة وإصرار لحسم مزيداً من البطولات.