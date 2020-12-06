شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثية تكتمل.. الأهلي يحصد كأس مصر بعد الفوز بالدوري وبطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد فريق الأهلي البطولة الثالثة هذا الموسم بعدما توّج ببطولة كأس مصر للمرة الـ37 فى تاريخه بالفوز عبر ركلات الجزاء الترجيحية على طلائع الجيش خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،السبت، بإستاد برج العرب في نهائي كأس مصر.

الأهلي كان قد توّج ببطولة الدوري للمرة الـ42 في تاريخه قبل إنتهاء البطولة بسبعة أسابيع قبل أن يتوّج ببطولة دوري أبطال أفريقيا الجمعة قبل الماضية على حساب الزمالك بالفوز عليه بهدفين لهدف وأخيراً توّج ببطولة كاس مصر على حساب طلائع الجيش.

الأهلي قدم مستوى متوسط في مباراة الطلائع لكنه حسم البطولة في النهاية بضربات الجزاء الترجيحية ليستمر التفوق الأحمر على البطولات محلياً وأفريقياً.